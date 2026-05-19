栃木県上三川町でゴボウ農家として成功し、地元で「ゴボウ御殿」という愛称で呼ばれていた資産家の邸宅にいた母子３人が襲われ、死傷した強盗殺人事件。実行役の少年4人がSNSを使って「闇バイト」に応募し、指示役の夫婦から「断ったらお前らの家族を殺す」などと脅されていたことがわかった。県警下野署捜査本部は典型的な匿名流動型グループ犯罪とみて指示役の背後にいる犯罪組織の割り出しを進めている。 【画像あり】「