事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が18日夕、Xを更新。栃木県で起きた強盗殺人事件で16歳少年4年や指示役とみられる夫婦が逮捕された件で、私見をつづった。栃木県上三川町の民家で住人の女性が殺されるなどした強盗殺人事件をめぐって県警は、16歳の高校生の少年4人が強盗殺人容疑で逮捕。さらに指示役とみられる横浜市港北区、無職竹前海斗容疑者（28）と妻の無職美結容疑