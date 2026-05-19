第２子を妊娠中の歌手・倖田來未が、近影を公開。ファンから反響が寄せられている。倖田は１９日までに自身のインスタグラムで「ヘアーおメンテナンスリタッチ完了！なかなか根本に色が入らず長居しましたー笑笑途中バナナチョコを食べてリラックス！！」とつづり、鮮やかなピンクヘアに染めた様子を公開。ロングワンピースを着用したコーデやカラー中のショットを公開した。この投稿にファンから「宇宙でいちばんかわいい