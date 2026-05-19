「学歴は優秀、育ちもよくて穏やか。息子にはもったいないくらいの彼女だと思っていたのに……」。そんな安心が一瞬にして不信感へと変わることも、現代の結婚事情では十分にありうるのかもしれません。『息子の彼女を「いい子だな」と思っていたのですが、いざ結婚話となると困ったことがたくさん出てきました。彼女の泣き落としに負けて、罪悪感で結婚しようとしているようです。息子なら40過ぎてからでも若い子と結婚できるだろ