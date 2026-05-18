Image: Raymond Wong / Gizmodo Acer（エイサー）から、CPUにインテルの「Core Ultra シリーズ 3」プロセッサを搭載し、AI処理に対応する「Copilot+ PC」に準拠した16型ノートパソコン「Acer Swift 16 AI」の2026年モデルが登場しました。直販価格は、ズバリ税込み31万9,800円。なかなかの強気価格ですが、その価値やいかに。米GIZMODOのMadeline Ricchiuto氏がレビューしています。最新CPU