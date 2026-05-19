銃撃事件の現場近くに張られた規制線と警察車両＝18日、サンディエゴ（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】米西部カリフォルニア州サンディエゴのイスラム教関連施設で18日、銃撃があり、捜査当局は成人3人が死亡したと発表した。10代の容疑者2人も死亡。警察は、憎悪犯罪（ヘイトクライム）の可能性を視野に捜査していると明らかにした。米メディアによると、施設には、イスラム教礼拝所（モスク）のほか学校もある。