ⓒ 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670088／UDONNOWW ⓒ okpdesign 香川県のご当地キャラクター「うどん脳」と、株式会社サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」がコラボした商品の販売が始まりました。 うどんのことばかり考えていたら脳みそがうどん玉になってしまったという「うどん脳」。今回のコラボでは、ポムポムプリンが箸でうどんをすすっています。 うどん脳は、2023