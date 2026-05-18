春ドラマもそろそろ折り返し。次回が気になるドラマもあれば、すでに脱落した作品もあることでしょう。そこで編集部では女性視聴者1000人に恒例の「期待できる／がっかり春ドラマ」のアンケートを実施、ちょっと意外なランキング結果となりました。【結果一覧】「期待できる春ドラマ」1位は“ハズレなし”女優の話題作今回は「期待できる春ドラマ」ランキングを発表！50代にスポットライトが当たるドラマ5位は56票を集めた、