フェイスガードは、見た目がダサくて買ったことがないという方も多いのでは？ 実は、筆者もその一人です。しかし調べてみると、SNSでも話題になっているフェイスガード。各社からも新作が出そろっています。どれだけの効果があるのか、見た目はどうか、気になります。そこで今回は、ワークマンの「アイスチャージ（R）レディースフェイスガード」（税込580円）とユニクロの「エアリズムUVカットフェイスカバー」（税込1500