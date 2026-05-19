アメリカのトランプ大統領は18日、カタールやサウジアラビアなど湾岸諸国の首脳からの要請を受け、19日に予定していたイランへの軍事攻撃を延期すると明らかにしました。トランプ大統領は自身のSNSで、カタールのタミム首長やサウジアラビアのムハンマド皇太子など湾岸諸国から、「19日に予定されていたイランへの攻撃を見送るよう要請を受けた」と投稿しました。その理由についてトランプ氏は、真剣な交渉が進行していて、アメリ