日本サッカー協会は18日、東京都内で新たに女子日本代表「なでしこジャパン」の指揮を執る狩野倫久監督（49）の就任会見を行った。席上で元男子日本代表DF内田篤人氏（38）、元なでしこジャパンDFの近賀ゆかり氏（42）らのコーチ就任も発表された。内田氏は20年からU―18、U―19、U―20代表、男子A代表のロールモデルコーチを務めたのち、24年に韓国戦で1試合のみの“臨時コーチ”に就任していた。内田氏は「2年前に1試合だ