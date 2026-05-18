「刀」が新たなテーマパークを手がける？2010年、当時経営危機にあったテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」（以下、USJ）のマーケティングを主導し、業績をV字回復させたことで、高い評価を集めた森岡毅氏。USJ内の「ハリー・ポッター」エリアの開業や、「進撃の巨人」、「鬼滅の刃」といった人気作品とのコラボレーションを次々と成功させ、“伝説的マーケター”として一躍注目を浴びた。その後、森岡氏はUSJから独