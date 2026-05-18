“スペシャル・ワン”のレアル・マドリード復帰が間近に迫っているようだ。シャビ・アロンソ、アルバロ・アルベロアと2人の指揮官の下で今シーズンを戦ってきたレアル・マドリード。しかし、両指揮官を巡ってチーム内に明確な派閥があり、そこでの衝突や一部のスター選手の不遜な振る舞いなど、ドレッシングルームのいくつものごたごたの影響によって崩壊寸前のエル・ブランコは、屈辱のシーズン無冠が確定。これを受け、フ