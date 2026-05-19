キャンプ場の炊事場にある蛇口などが大量に盗まれたとして、新潟県長岡市の宿泊施設が、X上で被害写真を投稿し、窮状を訴えている。相場が高くなっているとされる金属類の盗難被害が、最近全国で相次いでいる。県警の長岡署が、施設からの被害届を受理して、窃盗の疑いで捜査している。流し台の蛇口6個が消えており、穴が開いて見えた「まさかの事態にスタッフ一同愕然としております」宿泊施設の「山古志の宿あまやちの湯」は2026