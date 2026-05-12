Hoshikaruは5月12日、「ぬい活」の実態と困りごとに関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2026年5月7日〜5月8日、172名を対象にインターネットで行われた。○「ぬい活」撮影マナー巡り議論も近年、ぬいぐるみを連れて外出し、観光地やカフェ、ホテルなどで写真を撮る「ぬい活」「ぬい撮り」は、推し活やキャラクター・動物ぬいぐるみを楽しむ文化の1つとして広がっている。「一方で、飲食店や公共の場所でぬいぐるみを出す