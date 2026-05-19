○パドレス1−0ドジャース●＜現地時間5月18日ペトコ・パーク＞ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）が現地時間18日、敵地でのパドレス戦に先発登板。7回1失点と好投したが、今季4敗目を喫した。中5日で同地区戦に登板した山本は初回、2番アンドゥハーに対してカウント2-2と追い込んでからのスプリットが浮き、左中間スタンドへの4号先制ソロを被弾。それでも、この一発以外には得点を与えず、2回裏はわず