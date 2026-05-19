一流アスリートのように「自信」がもてれば、自分ももっと力を発揮できるのに…。誰もが一度はそう思ったことがあるのではないでしょうか。しかし、実は、一流アスリートの多くは、「自信なんかない」と言います。にもかかわらず、彼らは周囲からは「自信」があるように見えるし、試合において自分のもてる力を発揮できます。それは、なぜなのか？ オリンピック3連覇を成し遂げたレジェンド・野村忠宏さんは、必要なのは「自信では