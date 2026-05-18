ユニバーサル ミュージック合同会社は18日、ECサイトの不正アクセス事案についての調査結果を発表。一部ユーザーの個人情報の外部流出を確認したとし、謝罪した。【写真】顧客の個人情報流出を公表・謝罪した西日本シティ銀行同社サイトに「ECサイトにおける不正アクセスに関する調査結果のお知らせとお詫び」を掲載。「このたび、2025年10月に発表いたしました、弊社が運営するECサイト『UNIVERSAL MUSIC STORE』および『THE