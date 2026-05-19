朝にバナナやリンゴなどの果物を食べる人は多いと思います。一方、ネット上では「朝は血糖値が上がりやすい時間帯」という内容の情報があり、果物のような糖分が多く含まれた食べ物を摂取した場合、血糖値が上昇する恐れはないのでしょうか。また、果物はいつ食べるのが適切なのでしょうか。eatLIFEクリニック（横浜市旭区）院長で内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんに聞きました。【要注意】「えっ…」これが「血糖値」が