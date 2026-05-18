チョコミン党の皆さま、初夏に朗報が届きました。2026年5月19日、ハーゲンダッツからミニカップ「ショコラミント エクストラ」が新発売されます！編集部に実物が届いたので、ひと足お先に試食させていただいたら……意外な驚きと、大人が夢中になってしまうハーモニーが待っていました♡【予想外の色にびっくり】フタを開けてまず驚いたのは、その見た目チョコミントなら、アイスの色はおなじみのミントグリーンだろうと予