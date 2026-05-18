中国人民革命軍事博物館で中国の習近平国家主席を映す大型画面＝2月、北京（共同）【北京共同】中国国営通信新華社は18日、中国共産党が入党手続きを定めた細則を改定したと報じた。党員の育成担当者が入党希望者に対し、習近平総書記の「新時代の中国の特色ある社会主義思想」を深く学習するよう導くことを明記した。入党希望者への研修でも主に習氏の名を冠した同思想を学習することが盛り込まれた。特殊事情を除き、研修を