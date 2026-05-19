いわゆる「ゾンビたばこ」を使用した容疑で逮捕、起訴されていた元広島カープの羽月隆太郎内野手（26）の公判が広島地裁で開かれ、有罪判決が下された。法廷で、「広島の他の選手も使っていた」との趣旨の発言をし、カープがそれを受けて全選手への調査を始めるなど、一連の羽月の言動によってカープ、そして球界に激震が走っているのは周知の通りである。その羽月とは、一体、どのような選手で、どのように成長を遂げ、球団や新