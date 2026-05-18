5月14日、お笑いコンビ・さらば青春の光のYouTubeチャンネル『裏さらば』が、『【ザ・森東会議】鳴り止まぬゲラゲラ！世界イチ無意味なランチミーティング開催！！』と題した動画を公開。動画内で飛び出した“客ゼロポテト”というワードが思わぬ騒動を招いている。動画は、5月14日からスタートした単独ライブ『九官鳥』東京公演直前の楽屋で撮影されたもの。浅草公会堂でのランチタイムの様子が映され、マネージャーのヤマネ