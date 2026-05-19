ドイツの古豪ブレーメンに所属する長田澪（ドイツ名：ミオ・バックハウス）に、移籍の可能性が高まっているようだ。ドイツ人の父、日本人の母を持つ22歳のGKは、今季のブンデスリーガで32試合に先発。正守護神として安定した活躍を披露し、将来的な日本代表入りも期待されている。現行契約は2028年６月30日までとされるなか、ドイツメディア『FUSSBALL TRANSFERS』は現地５月18日、「バックハウスの移籍話が急展開を見せてい