長野県上田市にあらわれた1頭のクマ。すぐそばのグラウンドでは、中学生がサッカーの試合を行っている最中でした。■サッカーの試合中…すぐそばにクマが「クマがいる」。その一言で、場の空気は一変しました。撮影されたのは長野県上田市。クマがいたのは、中学生がサッカーをするグラウンドのすぐ目の前です。撮影したのは、たまたま居合わせたNNNの記者。クマはゆっくりと奥の方へと歩いて行きました。当時、グラウンドではサッ