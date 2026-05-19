レインズインターナショナルが展開する牛角は5月20日から、「牛角元気祭り」割引キャンペーンを全国の牛角店舗で実施する。牛角元気祭り同キャンペーンでは、"にんにく"と"辛うま"をテーマにした食欲を刺激する全14品を特別価格で提供する。「スタミナWガーリックカルビ」、「黒シビ豚ホルモン」、「赤辛カルビ」は通常638円が各319円、「超ガリバタカルビ」は通常638円が429円、「禁断のガリバタアヒージョ」は通常638円が418円、