モノやサービスの値段が、急激に上昇している昨今。経済アナリストで、新刊『株はもう下がらない』が話題の朝倉慶氏は、インフレ期にもっとも強い資産は「株式」であり、もっとも弱い資産は「現金」であると断言する。なぜ株式はインフレに強いのか、なぜ今こそ株を買うべきなのか、その7つの理由を教えてもらった。インフレを味方に変える資産があるインフレが進むと、あらゆるものが値上がりします。・食料・ガソリン・電気代・