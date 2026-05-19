日本脚本家連盟は19日、脚本家の深谷仁一（ふかや・じんいち）さんが今年4月25日に死去したと発表した。70歳だった。フジテレビの人気シリーズ「世にも奇妙な物語」の脚本を初期から手がけたことでも知られる。他にもフジテレビ系「パンダ・誘拐される」、「僕たちの宝島」、若き日の滝沢秀明や今井翼らが出演した「木曜の怪談怪奇倶楽部」など数多くのテレビドラマの脚本も担当した。ミステリーやファンタジーを得意とし