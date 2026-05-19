自身のハラスメントを理由に１年２カ月の活動自粛を経て４月に活動を再開したフリーアナウンサーの生島ヒロシが１８日、都内でトークライブを開催。復帰後、初の公の場となった。この日は自身の半生を振り返る形でトークを展開。ＴＢＳアナウンサー時代を回想し、「ＴＢＳを退職する時の年収は１２００万ぐらいだったんですよ」と赤裸々告白。それと同時に「バイトで１２００万稼いでた」といい、「久米（宏）さんからもらった