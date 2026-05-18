春ドラマもそろそろ折り返し。次回が気になるドラマもあれば、すでに脱落した作品もあることでしょう。そこで編集部では女性視聴者1000人に恒例の「期待できる／がっかり春ドラマ」のアンケートを実施、ちょっと意外なランキング結果となりました。【結果一覧】「がっかり春ドラマ」ランキング、“期待作”が意外な1位に今回は「がっかり春ドラマ」をランキングで発表！「リアリティーがない」がっかりドラマは？5位は43票で