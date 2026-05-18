「必要となる量は確保できている」大手菓子メーカーのカルビーは11日、主力商品である「ポテトチップス」などのパッケージを「白と黒」の2色に変更する方針だとされる。この判断に官邸はピリピリしているが……。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」カルビーはホルムズ海峡封鎖などによる中東情勢悪化でナフサ・印刷インクの調達が不安定化していることを受け、「ポテトチップス」