2026年2月、ポケモンカードこと「ポケモンイラストレーター」が、アメリカのオークションで約25億円という同カード史上最高値で落札された。この衝撃的なニュースを受けて「我が家に眠っているカードにも価値があるのでは！」と色めき立った方もいらっしゃるのではなかろうか。何を隠そう、私もそのうちの一人である。というわけで、かつてコレクションし、クッキーの缶にずっと保存していた約450枚のNBAとMLBのトレーディング