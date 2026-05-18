政府は１８日、地域ごとに成長産業の集積地を作る「戦略産業クラスター計画」の素案を公表した。全国１０ブロックにＡＩ（人工知能）や半導体、造船などの重点分野を割り振り、インフラ（基盤）整備や人材育成を国が支援する。高市内閣が掲げる「戦略１７分野」の拠点と位置づけ、経済成長と地方活性化につなげる。高市首相は同日、首相官邸で開かれた会合で「意欲ある自治体には支援を惜しまない」と述べ、計画実現に必要な規