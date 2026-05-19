「後悔している」こうした旨の供述をしているのは、栃木県で69歳の女性が殺害された事件で実行役だった16歳の少年です。逮捕された少年の一人がSNSで闇バイトに応募し、他の少年3人を誘ったとみられることが分かりました。【図を見る】指示役と実行役の高校生との関係“指示役”夫婦 自宅前でトラブルも今月14日に栃木県上三川町で住人の69歳の女性が殺害されるなどした事件で、横浜市の無職・竹前海斗容疑者(28)と妻の美結容