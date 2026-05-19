「NISAは若いうちから始めるもの」というイメージを持っている人は少なくありません。そのため、50代になってから「今さら始めても遅いのでは」と感じるケースもあるでしょう。 一方で、50代から毎月積み立てを始め、老後資金づくりに取り組む人もいるかもしれません。例えば、毎月5万円を15年間積み立てた場合、65歳時点でどれくらいの資産形成につながるのでしょうか。 本記事では、NISAの基本的な仕