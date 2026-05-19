「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物エトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪に問われたプロ野球・広島東洋カープの元選手（起訴後に契約解除）、羽月隆太郎被告（26）。同被告が5月15日の公判（広島地裁）で証言した内容がいま、球団を揺るがしている。【写真を見る】カープのチームマークを塗りつぶした写真をアップした羽月被告のものと見られる現在のXアカウント。高校卒業後、入団したばかりの羽月被告羽月