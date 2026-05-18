お笑いトリオ「ネプチューン」の原田泰造（56）が18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演し、お尻の脱毛をするきっかけとなった出来事を明かす場面があった。この日は美肌を追求する肌オバケ軍団が集結。脱毛の話題で盛り上がる中、泰造もひげをレーザー脱毛したことを明かした。「痛くて途中でやめた」といい、「お尻もやったんですよ」と“O脱毛”も経験済みであることを告白。そして、その