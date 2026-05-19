１９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、相変わらず公爵夫人・千佳子（仲間由紀恵）はりん（見上愛）に心を開かず。ついに息子も登場し、手術を受けるよう説得を受けるが、そのときに夫が持参した手土産に一部ネットが震えた。千佳子は相変わらず頑なな態度を崩さず。手術は受けないとしていることから、ついに夫の元彦（谷田歩）は、息子の行彦（荒井啓志）を病室に連れてくる。「手術を受けるしか道はあり