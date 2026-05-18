高市首相は18日の政府与党連絡会議で、中東情勢の悪化による燃料の高騰に対応するため、電気・ガス料金について、夏場の7月から9月に去年夏の料金水準を下回るよう支援を行う方向で早急に具体案をまとめることを自民・維新両党の政調会長に指示しました。また、「引き続き中東情勢が不透明である中、今後の物価動向や経済に与える影響をしっかり注視する」として、「必要に応じてタイムリーに対応するため、リスクの最小化の観点か