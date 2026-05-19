N-BOX」がついにEV化！ホンダは2026年5月14日、四輪事業の再構築に向けた取り組みと今後の事業の方向性について説明会（2026 ビジネスアップデート）を開催し、取締役 代表執行役社長 三部 敏宏氏が説明を行いました。そのなかで、「N-BOX」のEVが登場することが言及されました。【画像】これがホンダN-BOX」です！ 画像を見る（30枚以上）三部社長は、日本市場における戦略について次のように説明しています。「ホーム