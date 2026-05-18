小説家のりぃんさんが、3月31日に亡くなった。ヤングアニマル公式Xが18日に発表した。【Xより】病気で亡くなった小説家・りぃんさん編集部の訃報全文Xでは編集部より「【訃報】小説家のりぃん先生が、2026年3月31日、ご病気のため、ご逝去されました。心よりご冥福をお祈りいたします。なお、ご葬儀はご家族にて執り行われました」と報告。続けて「りぃん先生には、ヤングアニマルWebでコミカライズが連載中だった「キッ