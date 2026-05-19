お笑いタレントのヒロミが19日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件について、徹底究明を訴えた。今月14日、同町の住宅で69歳の女性が殺害され、警察は16歳の少年4人を豪と合う殺人の疑いで逮捕。17日には海外逃亡しようとしていた28歳の男性と、横浜市内にいた25歳の女性の夫婦もそれぞれ逮捕された。夫婦は指示役とみられる。少年の一部は面識がなかったという。ヒロミは、