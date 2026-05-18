かつて日本の路上には、独特の排気音を響かせ、白煙を上げながら颯爽と駆け抜ける無数の「原チャリ」があった。【写真】かつて数万円だった「おばちゃんの足」が今や100万円超え…“昭和・平成の名車11選”を見るしかし、その光景も今や歴史の1ページになろうとしている。2025年11月、強化された排出ガス規制（ユーロ5基準相当）への対応が困難であるとして、長年日本の生活と文化を支えてきた総排気量50cc以下の原動機付自転