アメリカ軍の航空ショーで危機一髪の脱出です。アメリカ北西部アイダホ州の空軍基地で開かれていた航空ショーの最中に、海軍の航空機2機が空中で衝突しました。事故が起きたのは航空ショー2日目の17日で、「EA-18Gグラウラー」2機が衝突、墜落しました。衝突の瞬間を捉えた映像では航空機2機が近づき、接触してコントロールを失うと、絡み合いながら急降下する様子が確認できます。衝突直後には、航空機から飛び出した4つのパラ