フィリピンのマルコス大統領が18日、NNNなどの取材に応じ、日本が殺傷能力のある武器の輸出を可能にする決定を行ったことについて「両国の関係が新たな段階に入る」と述べ、期待を示しました。フィリピンのマルコス大統領は18日、マニラでNNNなど日本メディアの取材に応じました。日本が先月、殺傷能力のある武器の輸出を可能にする、いわゆる「5類型」の撤廃を決定したことを受け、小泉防衛相は今月、フィリピン側と協議を行って