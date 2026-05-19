中東情勢の悪化による原油高騰が靴の製造現場にも及んでいる。東京・墨田区の老舗靴メーカーでは、靴作りに欠かせない接着剤の供給不足を理由に、発注先から今後の値上げを通達されており、年内の商品値上げは避けられない状況だという。接着剤は1カ月400リットル使用…老舗靴メーカー「代替品はない」中東情勢の緊迫化により、カルビーのポテトチップスが白黒パッケージになるなど、最近話題の“インクショック”。影響は、カゴメ