FURFUR（ファーファー）と世界的人気フットウェアブランドcrocs（クロックス）がコラボレーション♡限定モデル「SOHO MULTISTRAP SANDAL」が2026年5月20日（水）より発売されます。快適な履き心地と、FURFURらしい華やかなデザインを両立した特別な一足に加え、パールやビジューをあしらったシューズアクセサリーもラインアップ。足元から気分が高まる注目コレクションです。 快