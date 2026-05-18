俳優の中川大志が18日、大阪・心斎橋で「ハウスオブディオール心斎橋」オープンイベントに登場した。大河ドラマ「真田丸」で豊臣秀頼を熱演。大阪での印象的な思い出について「自分が高校生の時に、『真田丸』という大河ドラマで豊臣秀頼という役をやらせていただいた。その放送時にプロモーションで大阪によく来させていただいて、その時は色々な世代の方から“殿！殿！”と声をかけていただいて気持ち良い気分になった