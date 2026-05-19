創業52周年を迎えるセブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズ第2弾となる6商品を、5月19日から期間限定で順次発売します。【画像】でっっか！「50％以上増量」商品を全部見る！（13枚）「感謝盛り」シリーズは、第1弾と第2弾の2期間に分けて発売。6月1日までの第2弾では、牛肉・ご飯を増量した「つゆまで旨（うま）い 牛丼」（645円）、とろろ・麺・つ