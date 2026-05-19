大川興業所属のお笑い芸人イーグル76が18日、Xを更新。がん治療をストップしたと明かした。ALS（筋萎縮性側索硬化症）を公表しているイーグル76は「ご報告がん治療をストップすることになりました。がん・・・消えてました」と書き出した。「当初_中咽頭がん肺に転移あり、ステージ4、余命一年程度と言われて、ALSの告知以上の絶望を味わいました。がん治療の薬も散々副作用で脅されて悩んだものでした」とつづり「薬はキートル